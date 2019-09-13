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فن

نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
مريم
مريم
شيرى نبيل
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.

والتقطت الفنانة منال سلامة صديقة نشوى فيديو حفل الزفاف، وظهرت فيه نشوى وهي تبكي.

كما ظهر في الفيديو شقيق العروس عبدالرحمن والذي احتفلت نشوى بزفافه في شهر يوليو الماضي، إلى جانب ظهور المخرج عادل أديب والفنانة سلوى محمد علي.
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور

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