شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. فيديو

كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.



وقالت شيرين رضا في تصريحات إلى برنامج THE INSIDER: "في الحقيقة لا أعرف شيئا عن فيلم "الفيل الأزرق 3" وفي حال تنفيذه لا أرغب في المشاركة به، وأتمنى أن تنتهي "ديجا" بحادث سيارة أو أن يلتهمها "نائل".



وفي تفسيرها عن سبب عدم مشاركتها في الجزء الثالث من الفيلم أضافت: "تعذبت كثيرا خلال تصوير الفيلم بسبب شخصية "ديجا" ورغم أنها ظهرت لدقائق قليلة فقط خلال الأحداث ولكن التحضير للشخصية كان صعبا، إذ أن رسم التاتو استغرق أكثر من 13 ساعة، وبعدها رسمت تاتو آخر استغرق 6 ساعات أخرى، فضلا عن تصوير الملصق الدعائي للفيلم".



يذكر أن شيرين رضا قد شاركت في الجزئين الأول والثاني من فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري وخالد الصاوي، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، حيث يعرض الجزء الثاني من الفيلم في السينمات خلال الوقت الحالي.