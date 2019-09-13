ماجد المصري: لم أقلق من البطولة المطلقة في بحر

قال النجم ماجد المصري إنه لم يقلق من البطولة التي يخوضها من خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.



أضاف في تصريح لصدي البلد: لم أقلق من خوض البطولة المطلقة خاصة أنها لم تكن الأولى بالنسبة لي، حيث شاركت في بطولات ثنائية في أكثر من عمل وحققت نجاحا كبيرا مثل مسلسل "قلب امرأة" أمام النجمة إلهام شاهين، ومن وجهة نظري الشخصية كان العمل من أنجح الأعمال، وبذلت مجهودا كبيرا في مسلسل "بحر" بداية من الجلسات التحضيرية والشكل الذي سوف أظهر به ومن وجهة نظري الشخصية العمل سيحقق نجاحا.



مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مقدمها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.