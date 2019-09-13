ادعم مؤمن زكريا .. يتصدر الترند الأول بتويتر ومغردون: مستنينك يا حراق

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_مؤمن_زكريا بعد تعرضه لضغوط بالفترة الأخيرة منذ احترافه بالدوري السعودي والاستغناء عنه بعد تعرضه للإصابة وعودته للأهلي مرة أخرى وخضوعه البرنامج التأهيلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: ‏هترجع يصحبي هترجع وتضيع وتعصبنا ..جمهور الاهلي ف ضهرك يا مؤمن ⁦♥️⁩ ‎#ادعم_مؤمن_زكريا .



وكتب آخر : ‏واضح جدا من كلام مؤمن زكريا انه متغير عن الاول ، ثقته بنفسه وحماسه واهلاويته دافع كبير للعوده باذن الله ، كل جمهور الأهلى داعم ليك يا مؤمن .. بالتوفيق ❤



فيما قال ثالث: ‏أظن أن مؤمن زكريا كان ليه اهداف مؤثره مع الاهلي ، واحنا كجمهور للأهلي بنقف جنب أي لاعب. مؤمن يستحق مننا الدعم ‎#ادعم_مؤمن_زكريا ، وخاطبه آخر قائلا: ‏مستنينك يا حراق❤️، ربنا يشفيك ي كابتن وترجع زي الاول واحسن كمان ويعدي الفتره دي ع خير… كلنا معاك وف ضهرك ومستنينك، كلنا معاك يا مؤمن ‎#ادعم_مؤمن_زكريا.