ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ادعم مؤمن زكريا .. يتصدر الترند الأول بتويتر ومغردون: مستنينك يا حراق

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_مؤمن_زكريا بعد تعرضه لضغوط بالفترة الأخيرة منذ احترافه بالدوري السعودي والاستغناء عنه بعد تعرضه للإصابة وعودته للأهلي مرة أخرى وخضوعه البرنامج التأهيلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: ‏هترجع يصحبي هترجع وتضيع وتعصبنا ..جمهور الاهلي ف ضهرك يا مؤمن ⁦♥️⁩ ‎#ادعم_مؤمن_زكريا .

وكتب آخر : ‏واضح جدا من كلام مؤمن زكريا انه متغير عن الاول ، ثقته بنفسه وحماسه واهلاويته دافع كبير للعوده باذن الله ، كل جمهور الأهلى داعم ليك يا مؤمن .. بالتوفيق ❤

فيما قال ثالث: ‏أظن أن مؤمن زكريا كان ليه اهداف مؤثره مع الاهلي ، واحنا كجمهور للأهلي بنقف جنب أي لاعب. مؤمن يستحق مننا الدعم ‎#ادعم_مؤمن_زكريا ، وخاطبه آخر قائلا: ‏مستنينك يا حراق❤️، ربنا يشفيك ي كابتن وترجع زي الاول واحسن كمان ويعدي الفتره دي ع خير… كلنا معاك وف ضهرك ومستنينك، كلنا معاك يا مؤمن ‎#ادعم_مؤمن_زكريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعاقب مؤمن زكريا.. وعبدالحفيظ: اللاعب يخضع لبرنامج علاجي

أزمة التغريدة.. غضب في الأهلي من مؤمن زكريا

مؤمن زكريا على إنستجرام: أروح لمين يارب

ترشيحاتنا

أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

شاهد.. العاصمة الجزائرية تغرق بعد سيول جارفة

زاهي حواس يروي تفاصيل تاتو الفتاة الأجنبية.. شاهد

ولع فى المعازيم.. شاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته

حكم تحمّل الزوج مصاريف علاج زوجته.. الأزهر للفتوى يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب