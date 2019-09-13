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أخبار البلد

السبت.. نادي السينما المستقلة يواصل عروضه بالهناجر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:23 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، السبت المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائي القصير " حلم واضح" للمخرج مازن لطفي والروائي القصير "شباك ازاز" للمخرج عمر صلاح مرعي وفيلم "ملح الفن الكومبارس" أخرجه عمر حمدي إضافة إلى فيلم " مزامير داوود" للمخرجة دينا رفاعي.

وعقب العروض تقام مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثاني من كل شهر.

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