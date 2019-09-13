مؤمن زكريا وأحمد فهمي وهنا الزاهد يتصدرون الأكثر بحثا بجوجل

كشف محرك البحث العالمي جوجل عن تصدر الفنان كريم فهمي ومؤمن زكريا وهنا الزاهد الأكثر بحثا من قِبل المصريين عبر جوجل.



كريم فهمي



تصدر الفنان كريم فهمي الأكثر بحثا بمصر خلال الساعات القليلة الماضية بعد رومانسيته مع زوجته باحتضانها ورقصهما علي أغنية "إن شاء الله " للفنان حماقي من فرح أخيه الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.





مؤمن زكريا



كما وتصدر مؤمن زكريا الأكثر بحثا من المصريين بجوجل بعد تصريحاته لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر بأن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات وعدم اطمئنان مسؤولي الأهلي عليه رغم إمضاءه للفريق 3 سنوات وعدم تقييده بقائمة الفريق.





هنا الزاهد



تصدرت الفنانة هنا الزاهد الأكثر رواجا ببحث جوجل بسبب حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.