إنها حقا عائلة فنية.. سامح حسين وزوجته وبناته على خشبة المسرح

نشر سامح حسين مجموعة من الصور، التى تضم زوجته وبناته على خشبة المسرح.وعلق سامح حسين على الصور، التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": " 😍😀 إنها حقًا عائلة فنية".جدير بالذكر، أن سامح حسين يشارك في مسرحية "المتفائل" ويعرض على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.