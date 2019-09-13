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أخبار البلد

مطار القاهرة يبدأ التطوير.. مبنى ركاب جديد لاستيعاب الحركة وتطوير القديم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:00 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار.

يأتي ذلك تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية والمشروعات التوسعية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لعدد من المطارات المصرية لمواكبة التطور العالمى فى مجال مشروعات المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية وخاصة مطار القاهرة الدولى والذى يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا.

وتشمل هذه المشروعات تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين، صرح بذلك المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

وأوضح أحمد فوزي، أنه نظرا لقرب وصول مطار القاهرة إلى 75% من الطاقة الاستيعابية الحالية له وطبقًا لتعليمات منظمة الطيران المدنى فقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار".

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