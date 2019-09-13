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رياضة

محمد النني يزين قائمة بشكتاش لأول مرة أمام غازي عنتاب بالدوري التركي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:49 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
محمد السعيد
أعلن عبدالله افسي المدير الفني لفريق بشكتاش المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، قائمة الفريق استعداد لمواجهة عبدالله عنتاب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي.

وشهدت قائمة فريق بشكتاش تواجد الدولي المصري محمد النني، المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من آرسنال الإنجليزي.

وانتقل محمد النني لصفوف بشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية البيع.

ويحتل بشكتاش المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، بينما يحلت غازي عنتاب المركز الـ 11 بنفس الرصيد.

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