هجوم بقنبلة يدوية على مركز للشرطة في إثيوبيا

قال مسؤولون إثيوبيون، اليوم الجمعة، إن أكثر من 20 شخصًا على صلة بجماعة متمردة بارزة اعتقلوا بعد هجوم بقنبلة يدوية على معسكر للشرطة أسفر عن إصابة تسعة جرحى.





وقالت وسائل إعلام إثيوبية إن الهجوم وقع مساء الخميس في بلدة بورايو، على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال غرب العاصمة أديس أبابا، وفقًا لما أوردته وكالة فانا الإذاعية الحكومية.





وتقع البلدة في منطقة أوروميا الإثيوبية، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي غذت صعود أبي أحمد إلى منصب رئيس الوزراء العام الماضي.



