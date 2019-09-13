إزاي تعرف حالة موتور العربية عن طريق البوجيهات.. صور

يهتم الكثير منا بالمحافظة عل محرك سيارته ومتابعته بشكل دوري.. وسنتعرف في هذا الموضوع علي كيفية معرفة حالة الموتور وعيوبه من خلال شمعات الاحتراق (البوجيهات) وكيفية حلها.



١- التآكل (electrode wearing) وده الطبيعي بتاع البوجيه هتلاقي الجزء المدبب الي طالع منه الشرارة بدأ ياخد شكل دائري وبدأ يتآكل ولون البوجيه نفسه هتلاقيه أصفر قالب على برتقالي وكمان والفتحة بتاعت البوجيه أصبحت واسعة وده طبيعي جدا لان في الحالة دي عمر البوجيه نفسه بيكون خلص ومحتاج يتغير.



٢- الكربون (carbon fouling) / لو طلعت البوجيه من مكانه ولقيت لونه اسود وعليه كميه هباب كتير جدا ده معناه ان كمية البنزين الي بتتحرق عندك في الموتور بزيادة وده نتيجة لكذا سبب خلينا نستعرض الحاجات الشائعة (البطارية ضعيفة فبتخلي العربية تغيب في الدوارة / مابتسخنش العربية لفترة كافية وبتتحرك بيها وهي باردة / بنزين ردئ / الرشاشات فيها مشكلة /عيب سواقة / بتستخدم العربية في مسافات صغيرة اقل من ١٠ كم / حساس ايدل / بوابة الهواء محتاجة تنضيف / حساس شكمان / حساس حرارة / نوع البوجيه الي راكب غلط).



٣- الزيت (oil fouling) / لو طلعت البوجيه من مكانه ولقيت لونه اسود بس عليه زيت ده معناه ان حضرتك اما محتاج تعمل عمره للموتور او كاوتشات الصبابات بتاعه العربية او اويلسيهات المباين نشفت و محتاجة تتغير وده وارد في المواتير الجديدة او الي لسه معمول لها عمرة (عشان كده اي حد عامل عمرة قريب لازم يتابع الحرق بتاع البوجيهات عامل ازاي).



٤- البنزين (fuel fouling) / لو طلعت البوجيه ولقيت عليه بنزين ده معناه حاجتين اما طريقة سواقتك فيها مشكلة او عندك نفس المشاكل بتاعت (carbon fouling) بس في بدايتها.



٥- الحرارة (overheating) / وفي الحالة دي بتلاقي الجزء المسؤول عن الشرارة في البوجيه لونه ابيض جدا ومفيش عليه رواسب كربون وده بيحصل نتيجة لكذا حاجة أولهم ان نوع البوجيه ممكن يكون مش مناسب او عندك مشكلة في تقسيمة الكاتينة او عندك مشاكل في دائرة التبريد او كمية البنزين الي داخلة غرفة الحريق عندك قليلة جدا.