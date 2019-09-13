وليد سليمان يدعم مؤمن زكريا: كلنا معاك وفي انتظارك يا بطل

وجه وليد سليمان لاعب النادى الأهلى رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر ويتحدث عن حالته النفسية.
وكتب "وليد سليمان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الف مليون سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل".
مؤمن زكريا يسافر إلى ألمانيا
ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.
وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد .
وكتب "وليد سليمان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الف مليون سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل".
مؤمن زكريا يسافر إلى ألمانيا
ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.
وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد .
وكان مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي قد أكد استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل وحصوله على فرصة جيدة ليحكم فايلر المدرب الجديد على خروجه أو بقائه.