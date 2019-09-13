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رياضة

وليد سليمان يدعم مؤمن زكريا: كلنا معاك وفي انتظارك يا بطل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:35 م
مؤمن زكريا ووليد
مؤمن زكريا ووليد سليمان
محمد بدران
وجه وليد سليمان لاعب النادى الأهلى رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته أمس لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر ويتحدث عن حالته النفسية.

وكتب "وليد سليمان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ‏‏‏الف مليون سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل".

مؤمن زكريا يسافر إلى ألمانيا

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وتحدث مؤمن زكريا أمس الخميس في حوار مع مهيب عبد الهادي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد .

وكان مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي قد أكد استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل وحصوله على فرصة جيدة ليحكم فايلر المدرب الجديد على خروجه أو بقائه.

وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية أنه مستمر مع النادي الأهلي رغم عدم قيده في القائمة وله الحق في توقيع عقود لأي ناد آخر خلال الفترة المقبلة.

ونعرض لكم مسيرة مؤمن زكريا مع النادي الأهلي :

انتقل مؤمن زكريا إلي النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية موسم 2014-2015 وخاض 14 مباراة سجل 7 أهداف خلال مباريات الكأس لعب 4 مواجهات وسجل هدف وحيد.

مباريات شارك فيها مؤمن زكريا 

وشارك في 12 مباراة بالبطولات القارية مع النادي الأهلي سجل 3 أهداف بإجمالي مشاركات في البطولات المختلفة 32 مباراة وسجل 12 هدفا. 

وفي موسم 2015-2016 شارك مؤمن زكريا في 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا.

إصابة مؤمن زكريا 

وقبل أن يتعرض للإصابة موسم 2016-2017 خاض مؤمن زكريا 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.

وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 - و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.
وليد سليمان يدعم مؤمن زكريا: كلنا معاك وفي انتظارك يا بطل

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