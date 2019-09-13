فستان مشجر .. نانسى عجرم تبهر الجمهور فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".وظهرت نانسى عجرم بفستان اصفر مشجر بالورود ظهرت فيه بإطلالة مشرقة للغاية غاية فى الجمال، وعلقت على الصورة قائلة "جلسة تصوير جديدة".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: ست الكل، البرنسيسة، - زى القمر - ماشاء الله".وتشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".وكانت آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.