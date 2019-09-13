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حوادث

200 كيلو بانجو وحشيش ..سقوط عنصرين إجراميين بالدقهلية .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:37 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
محمد صبري - إسلام مقلد
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية مُكبرة إستهدفت إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهما بقرية كفر الترعة القديمة دائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

أسفرت الحملة عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنها وبحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وبندقية خرطوش عيار 12مم و15 طلقة لذات العيار، و4 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وميزان، وأدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة، وسيارة ملاكى.

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وإستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى تأوى العناصر الإجرامية الخطرة.

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