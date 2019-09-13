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ديني

هذه الأعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته.. تعرف عليها.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:48 م
ما هي الأعمال التي
ما هي الأعمال التي يصل ثوابها إلى الأب بعد موته؟ الإفتاء تجي
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الصدقات والدعوات التي يهبها الابن لأبيه المتوفى؛ يصل ثوابها إليه بشرط أن ينوي الابن ذلك.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إلى والدي المتوفى؟ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم عن أبي هريرة.

وأوضح أن الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة، وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له بظهر الغيب، الدعاء له والترحم عليه، مشيرًا إلى سؤال الله سبحانه أن يغفر له وأن يتغمده بالرحمة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع درجاته في الجنة، ونحو هذا من الدعاء الطيب.

وتابع: "والصدقة كذلك، الصدقة بالنقود بالطعام بالملابس بغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه، وهكذا العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت".

وأكمل أن الميت إن كان عليه ديون وجب المبادرة بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ما له مال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه.

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