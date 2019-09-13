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رياضة

الدوري السعودي.. التعاون يقلب الطاولة على العدالة ويفوز 3-2.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:38 م
فريق التعاون من لقاء
فريق التعاون من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق فريق التعاون فوزا مثيرا علي العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

افتتح التعاون التسجيل فى الدقيقة 31 عن طريق طلال العيسي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وادرك العدالة هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق أليو سيسي من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك علي الفور .

واضاف العدالة الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق كاروليس أندريا من تسديدة صاروخية بعد عرضية رائعه من زميله .

وعاد فريق التعاون للتهديف مرة أخري فى الدقيقة 70 عن طريق نيلدو بيترولينا من رأسية قوية بعد تنفيذ ركلة حرة من الجبهه اليسري .

ونجح فريق التعاون في إقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 84 عن طريق منصور المولد من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركلة ركنية .

وبهذه النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، ، بينما تجمد فريق العدالة فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

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