إضراب عمال النقل العام يشل الحركة في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس شللا في قطاع النقل العام خلال اليوم الأول من إضراب النقابات احتجاجا على إصلاحات تعتزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءها.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الإضراب تسبب في إغلاق عدد كبير من خطوم المترو، ووصلت نسبلته إلى 100% في بعض الاتجاهات.



وأوضحت الصحيفة أن الخطي رقم 1 و14 فقط تم إعادة تشغيلهما، فيما أدى الاضراب لاختناق مروري وتزاحم للسيارات في ظل وجود عدد قليل من حافلات النقل العام في الشوارع.



وبحسب توقعات المحتجين فإنه من المتوقع أن يكلف الإضراب شركة "آر ايه تي بي" للنقل نحو 3 مليون يورو.



ومن المقرر أن يبدأ عمال الشركة الوطنية لسكك حديد فرنسا إضرابا يوم الاثنين 16 سبتمبر.



ويحتج عمال النقل على خطة حكومة ماكرون لإصلاح نظام بدلات التقاعد، التي يتوقع أن تجبرهم على العمل لفترة أطول قبل التقاعد.