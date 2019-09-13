في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

بمناسبة ذكري ميلاد الفنان القدير رياض القصبجي، الشهير بـ الشاويش عطية، نرصد فيما يلي صور لحفيدته الفنانة الشابة (جويا) سبق وتداولها محبوه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.



يذكر أن الفنان الراحل رياض القصبجي، تزوج 4 مرات وأن حفيدته (جويا)، هي من ابنته من زوجته الإيطالية، وبدأت (جويا) مشوارها الفني عن طريق الإعلانات وقد استعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من: مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويرة في إحدي القري السياحية عام 2011.



ولد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.



خاض تجربة التمثيل السينمائي ليجسد شخصيات كوميدية كانت لها أثر كبير في انتشار نوع معين من الفن الجديد في تلك الفترة، ومن أهم هذه الأعمال مغامرات إسماعيل ياسين وإسماعيل ياسين في الجيش وأنت حبيبي وإسماعيل ياسين في الأسطول وابن حميدو والعتبة الخضراء وأنا وحبيبي ومسمار جحا والأستاذة فاطمة.



