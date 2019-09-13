تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وادعاءات الحركة المدنية الديمقراطية

ويؤكد التحالف بإجماع احزابه على دعمهم ووقوفهم خلف الدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها وشرطتها فى حربها ضد الارهاب.



توقيعات بعض رؤساء أحزاب التحالف



م. تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل.

م. موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

اللواء/ رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية.

د/عفت السادات رئيس حزب السادات.

د/حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين.

أ/ كمال حسانين رئيس حزب الريادة.

اللواء/ سيف عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى.

المستشار/محمد المنصورى رئيس حزب الدستوريين الاحرار.

د/ محمد زكريا رئيس حزب المواجهة.

المستشار/جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة.

اللواء/عبدالعظيم زاهر رئيس حزب العربى الاشتراكى.

د/ نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر.

د/ حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى.

المستشار/رضا ابوحجى رئيس حزب مصر المستقبل.

د/ ماجدة حسن رئيس حزب الانتماء المصر.

الشيخ/على فريج العربى رئيس حزب العدل والمساواه .



يعلن تحالف الاحزاب المصرية والذى يضم 40 حزبا ويمثل المعارضة الوطنية الحقيقية رفضه التام لما ورد فى بيان الحركة المدنية من مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة .وان الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الاخوان الإرهابية والتى تستهدف زعزعة الاستقرار.واكد التحالف ان بيان الحركة المدنية تضمن عبارات اخوانية غير صحيحة فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تعيشه الأحزاب السياسية وان الحركة استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوى على معلومات غير صحيحة نهائيا.واشار رؤساء احزاب التحالف ان الاحزاب تمارس نشاطها بحرية تامة وأكد التحالف ان بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولا يخاطب الشعب المصرى الذى يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشه وشرطته وان قضية خلية الامل الاخيرة كانت تضم عناصر اخوانية وعناصر من الحركة المدنية والتى كانت تستهدف النيل من امن وامان البلاد؛