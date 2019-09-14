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مرأة

بفستان لامع.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في مهرجان القنوات الفضائية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:18 ص
آية التيجي
ظهرت الممثلة نادين نسيب نجيم بإطلالة راقية، وجذابة للغاية، وذلك خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية، والتي قامت بنشرها الصفحة الرسمية الإعلامية إنجي علي، وقد ابهرت نادين نسيب نجيم جميع الحضور حيث كانت برفقة زوجها.

وارتدت نادين نسيب نجيم بفستان باللون البيج والذهبي، والمطعم بالقطع اللامعة، وكان الفستان بفتحة من القدمين، والتي أبرزت من انوثتها، واناقتها.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد أبرزت ملامحها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت وضع الكحل الأسود و السموكي ايز على عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في اختيار الاكسسورات، حيث انها اكتفت بارتداء قلادة بسيطة حول عنقها، وخاتم باللون الفضي على يديها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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