بفستان ازرق غامق.. ميريام فارس بإطلالة جديدة

نشرت المطربة ميريام فارس صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة جذابة وجريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها سواء كان بالتأييد أو بالمعارضة.وارتدت مريام فارس فستان باللون الازرق الغامق، والشفاف من الاعلى، وهو ما كشف عن رشاقتها، وأناقتها، وقد تركت ميريام فارس شعرها منسدلا في تسريحة الكيرلي على اكتافها بشكل انسيابي,.ولم تتكلف ميريام فارس في وضع المكياج، حيث انها اختارت أبرز جمال عينيها السموكي ايز، مع اختيار اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من جمال ورقة ملامحها.ولم تتكلف ميريامم فارس في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وإليكم الفيديو التي نشرته ويبرز تفاصيل إطلالتها.