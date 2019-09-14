محمدصلاح يزين التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم

يواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ظهر اليوم السبت منافسه نيوكاسل في ملعب الأنفيلد وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومن المحتمل أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز ليفربول بمحمد صلاح رفقة ساديو ماني و أوريجي بديلا لفيرمينو كثلاثي الخط الهجومي .



التشكيل المتوقع لليفربول:



حراسة المرمى: أدريان.



خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.



خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تشامبرلين.



خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، أوريجي.



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التشكيل المتوقع لنيوكاسل:

حراسة المرمى: دوبرافكا.



خط الدفاع: كرافث، لاسيليس، شار، دوميت، فيليمز.



خط الوسط: ألميرون، هايدن، شيلفي، أتسو.



خط الهجوم: جويلاينتون.