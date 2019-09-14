كولومبيا: اعتقال عضوين في عصابة مخدرات ظهرا في صورة مع جوايدو منذ شهرين

أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية اليوم، السبت، أن اثنين من أعضاء عصابة تجار المخدرات الكولومبية ظهرا في صورة مشتركة مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قد تم توقيفهما في يونيو الماضي.



وقالت الوزارة في بيان - نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الرجلين اللذين ظهرا في الصورة المتداولة في وسائل الإعلام، قد تم احتجازهما، وفتح بحقهما تحقيق بتهمة تهريب السلاح والانتماء إلى مجموعة إجرامية".



وشدد بيان الخارجية الكولومبية على أن سلطات البلاد لم تشارك في نقل جوايدو عبر الحدود، لكنها اتخذت فور وصوله إلى أراضيها جميع الإجراءات لضمان أمنه وإقامته هناك.



ويرفض جوايدو الاتهامات المتعلقة بتورطه مع أعضاء العصابة الإجرامية بكولومبيا، مشيرا إلى أن مئات الصور التقطت في حفل خيري في مدينة كوكوتا الحدودية، وأنه كان من الصعب معرفة من طلب التقاط الصور معه.