أكبر انتشار لكيان إرهابي .. باحث استراتيجي: تنظيم الإخوان منتشر في 52 دولة .. فيديو

قال حسين عبد الراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدراسات البحثية قد رصدت أن الأفكار التي وضعها حسن البنا وسيد قطب وغيرهم من مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين، جميعها مثلت الدستور الحاكم والمنظم للنشاط الإرهابي بمختلف المساحات التي يتفاعل فيها النشاط الإرهابي ويحاول السيطرة على الدولة وفرض إرادته.



وتابع عبد الراضي خلال فعاليات جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بـ مؤتمر الشباب الثامن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن هناك أفكار برزت من حسن البنا وأدبيات تنظيم الإخوان المسلمين، اتخذتها التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش والقاعدة واستلهمت منها منهج عمل لها.



وأردف أن كافة التنظيمات الارهابية قد اتفقت في مناهج العمل الفكري ولكنها تختلف في التكتيك واستراتيجيات العمل الفعلي على أرض الواقع للوصول إلى أهدافها.



وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن تنظيم الإخوان منتشر في 52 دولة، والذي يعد أكبر انتشار لتنظيم إرهابي من التنظيمات الثلاث، حيث يتواجد في صورة الأحزاب السياسية التي تعلن صراحة تبعيتها للتنظيم، فضلًا عن تواجدهم في صورة مؤسسات خيرية واجتماعية ومراكز اسلامية بهدف تجنيد أعضاء جدد.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب ، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرين، هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع،بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.