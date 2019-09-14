رؤساء أفارقة وأنصار رئيس زيمبابوي الراحل موجابي يحتشدون لوداعه

احتشد رؤساء أفارقة وأنصار مؤسس دولة زيمبابوي ورئيسها الراحل روبرت موجابي ومواطنون لإلقاء النظرة الأخيرة علي جثمانه اليوم السبت في أحد الاستادات الوطنية، وذلك بعد خلافات حول دفنه استمرت أسبوعا.



كان موجابي، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر 2017، قد توفي بمستشفى في سنغافورة قبل أسبوع عن 95 عاما.



وقال ابن شقيق موجابي يوم الجمعة إن الرئيس الراحل سيُدفن في ضريح بنصب الأبطال القوميين في العاصمة هاراري في غضون نحو 30 يوما بعدما ذكر في وقت سابق أنه سيُدفن غدا الأحد.



وقال الرئيس إمرسون منانجاجوا، نائب موجابي السابق الذي تآمر للإطاحة به، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن بناء الضريح سيؤجل دفن سلفه.



وكتب منانجاجوا على تويتر اليوم السبت : "دعونا اليوم ننحي خلافاتنا جانبا ونقف معا، ونحن نتذكر الماضي ونتطلع إلى المستقبل، كبلد فخور ومستقل وحر".



كان منانجاجوا وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم يريدان دفن موجابي في النصب المخصص لأبطال حرب التحرير ضد حكم الأقلية البيضاء لكن بعض أقارب موجابي، ممن يشعرون بالمرارة بسبب الطريقة التي أطاح بها رفاق موجابي السابقون به، طالبوا بأن يُدفن في مسقط رأسه.



وبدأ رؤساء دول أفارقة، منهم رئيسا غينيا الاستوائية والكونجو، في الوصول إلى زيمباروي مساء يوم الخميس لحضور جنازة موجابي