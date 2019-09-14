التأمين الصحي الشامل .. تطبيق نظام الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة

عقد وفد من وزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، فور وصولهم المحافظة اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي الشركات المنفذة لنظام الميكنة.





ووجه الوفد شركات الميكنة بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي في المواعيد المقررة، مؤكد أن الميكنة هي الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلي للمنظومة واكتمال أركانها، مؤكدة أن تطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ودولة رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح وفد الوزارة أهمية نظام الميكنة في التيسير على متلقي الخدمة، حيث سيتم التطبيق الإلكتروني من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلي تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، مؤكدة على سرية ودقة البيانات.





وأشار الوفد إلى اتمام مرحلة وضع البنية الأساسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفة أن المرحلة التالية في بورسعيد تشمل التركيز على وضع خطوط وأسس التعليم الطبي، حيث عقدت لقاءات مع كل من وزيرة صحة بريطانيا، ووزير التعاون الدولي لشئون الشرق الأوسط البريطاني في إطار الاتفاق على تدريب الأطباء والمدربين في بريطانيا، لرفع كفاءتهم المهنية، بما يخدم المنظومة الصحية.



