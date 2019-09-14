تعرف على زي الأهلي في مباراة كانو سبورت

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم، بزيه التقليدي "القميص الأحمر والشورت الأبيض" بناء على ما تم الاتفاق عليه، في الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة.





زي الأهلي أمام كانو سبورت





حضر الاجتماع ممثلا للنادي الأهلي كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى أبو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ولم يستطع المشاركة في الاجتماع الفني.





وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين علي ارتداء الأهلى لزيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدى فريق كانو سبورت القميص الأسود والشورت الأبيض ، بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام.





الأهلي ضد كانو سبورت





كما تم الاتفاق على تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية في غينيا الاستوائية ، لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.





موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت



