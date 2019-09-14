بسبب خلافات مالية.. ضبط 2 من المتهمين باختطاف سائق بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة خطف سائق نقل بالشرقية والتعدى عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.





تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بقيام مجهولين يستقلون سيارتي ملاكى باختطاف (سائق نقل - مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) من منزله على أثر خلافات مالية بينه وبين (تاجر مواد بناء).





تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( تاجر مواد البناء ، و 7 عاطلين - ومُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) وقيام التاجر باحتجاز المجنى عليه بنطاق أمن الإسماعيلية ، ثم قيامه بإطلاق سراحه عقب اقتياده إلى مكان غير معلوم وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعى بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.





عقب تقنين الإجراءات تم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية أسفرت عن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية -13 طلقة نارية من ذات العيار ) ، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين لذات الخلافات بإستخدام الأسلحة المضبوطة وسيارتين ملاكى.





وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارتين (ملك أحدهم) ، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسيارة الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.