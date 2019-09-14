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رياضة

ساديو ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام نيوكاسل.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:04 م
ساديو ماني
ساديو ماني
عبدالله هشام
نجح فريق لفربول في تسجيل هدف التعادل مع فريق نيوكاسل في المباراة المقامة حاليا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لفريق ليفربول من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، خدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بعد مرور 4 جولات فقط من البريميرليج.

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