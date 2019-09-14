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فن

تعليقات صادمة على صورة كريم فهمى وزوجته فى حفل زفاف هنا الزاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:40 م
كريم فهمى وزوجته
كريم فهمى وزوجته
منار نور
نشر كريم فهمى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم فهمى فى الصورة برفقة زوجته خلال تواجدهما فى حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى، ونالت الصورة العديد من التعليقات.

وجاءت التعليقات كالتالي: "انت واخوك ملخبطني انا لحد دلوقتي مش عارفه مين إللي اتجوز هنا" - "قمرين ربنا يسعدكم" - "انت عسل ومراتك عسلين وحبك ليها محليك اكتر" - "قمرين ربنا يحميكو ويخليكو لبعض".

واحتفل الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.

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