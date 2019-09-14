الشعب يسأل الرئيس حول توقيت رفع الحد الأدنى للأجور

تزامنًا مع مبادرة أسأل الرئيس التي تقام حاليًا في المنارة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم فيها بالاجابة علي كل الأسئلة الخاصة بالشباب والشعب عمومًا.



رصدت عدسة "صدى البلد" أسئلة الشارع المصري للأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة في الذهاب و حضور المؤتمر، إذ قال محمد نور أن الرئيس السيسي يفعل كل ما بوسعه من أجل اقامة مشروعات تنهض بالبلد و لكن يجب أن يتم النظر في زيادة الحد الادنى للأجور خاصة بعد التعويم قائلًا" الطبقة المتوسطة اصبحت في القاع يا ريس يجب النظر لهم".



بينما تطرق علي شهاب ألي عدم الرقابة حيث سأل الرئيس " ياريس لازم الناس الي مسئولة عن توحيد الأسعار تشوف شغلها لما نفس السلعة تكون ب 3 أسعار مختلفة وبينهم تفاوت ده مش في صالح الشعب".



بينما قال حسن مكي أنه يجب النظر في الحد الادني للأجور قائلًا " المرتبات محتاجة تزيد يا ريس " المعيشة اصبحت صعبة و انا بقبض 1700 جنية بيكفوني بالعافية".

