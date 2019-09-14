للمرة الأولى بـ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق رقما قياسيا في البريميرليج

احتفل نادى ليفربول بفوز الفريق اليوم في مباراة أمام نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
رقم قياسي لـ ليفربول
وكتبت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي عبر "تويتر"، "نحن أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بـ 14 مباراة متتالية بينما يسجل أكثر من مرة في كل انتصار".
WWWWWWWWWWWWWWe're the first team in top-flight history to win 14 consecutive games while scoring more than once in each victory 🔴 pic.twitter.com/ZrbCwrHJ0z— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
ونجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غالٍ علي منافسه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".
وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة ويلعب بعد قليل مع نوريتش سيتي.