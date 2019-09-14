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رياضة

للمرة الأولى بـ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق رقما قياسيا في البريميرليج

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:56 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور
احتفل نادى ليفربول بفوز الفريق اليوم في مباراة أمام نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. 

رقم قياسي لـ ليفربول 

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي عبر "تويتر"، "نحن أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بـ 14 مباراة متتالية بينما يسجل أكثر من مرة في كل انتصار".     
ونجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غالٍ علي منافسه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة ويلعب بعد قليل مع نوريتش سيتي.

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