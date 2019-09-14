للمرة الأولى بـ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق رقما قياسيا في البريميرليج

احتفل نادى ليفربول بفوز الفريق اليوم في مباراة أمام نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





رقم قياسي لـ ليفربول





وكتبت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بـ 14 مباراة متتالية بينما يسجل أكثر من مرة في كل انتصار". WWWWWWWWWWWWWWe're the first team in top-flight history to win 14 consecutive games while scoring more than once in each victory 🔴 pic.twitter.com/ZrbCwrHJ0z — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019 عبر "تويتر"، "نحن أول فريق في تاريخالممتاز يفوز بـ 14 مباراة متتالية بينما يسجل أكثر من مرة في كل انتصار".

ونجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غالٍ علي منافسه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



