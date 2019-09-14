تأجيل محاكمة 44 متهماً بينهم لاعب أسوان في قضية ولاية سيناء

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 44 متهمًا بينهم حمادة السيد لاعب أسوان في قضية "ولاية سيناء"، لجلسة 25 سبتمبر لسماع شهود النفي.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.





كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه.



