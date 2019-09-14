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رياضة

مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بهدف مبكر في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:21 م
راشفور لاعب مانشستر
راشفور لاعب مانشستر يونايتد
محمد السعيد
أحرز ماركوس راشفور هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك ليستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد ما حقق تعادلين وهزيمة خلال آخر ثلاث جولات بالبريميرليج، بينما يطمح ليستر سيتي، في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وبأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - ماجواير - ليندلوف - أشلي يونج.

خط الوسط: ماتيتش - ماكتومناي - أندرياس.

خط الهجوم: ماتا - جيمس - راشفورد.

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