بين الصناعة والتسجيل.. محمد صلاح يصل إلى الهدف 300 في مسيرته.. إنجاز تاريخي

قاد المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول للفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



محمد صلاح وصل للهدف 300 في مسيرته بين تسجيل وصناعة بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه ، ليحقق إنجازا تاريخيا في مسيرته ، حيث وصل الفرعون المصري للهدف 300 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات بين تسجيل وصناعة ،و رفع رصيده من الأهداف إلى الهدف 193 في مسيرته ، بالإضافة لصناعته لـ107 اهداف.



ووصل محمد صلاح لهدفه الـ60 في الدوري الإنجليزي مع ناديي تشيلسي وليفربول ، كما رفع رصيده من الأهداف للهدف الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.