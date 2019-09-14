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رياضة

بين الصناعة والتسجيل.. محمد صلاح يصل إلى الهدف 300 في مسيرته.. إنجاز تاريخي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:44 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول للفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وصل للهدف 300 في مسيرته بين تسجيل وصناعة بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه ، ليحقق إنجازا تاريخيا في مسيرته ، حيث وصل الفرعون المصري للهدف 300 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات بين تسجيل وصناعة ،و رفع رصيده من الأهداف إلى الهدف 193 في مسيرته ، بالإضافة لصناعته لـ107 اهداف.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ60 في الدوري الإنجليزي مع ناديي تشيلسي وليفربول ، كما رفع رصيده من الأهداف للهدف الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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