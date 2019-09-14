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أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة مع راكب يمني في مطار القاهرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:16 م
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولي لمطار القاهرة مبني الركاب رقم 1 برئاسة أميرة عطيه نجدى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقيبة راكب يمني الجنسية.

قالت مصادر جمركية، إنه بناءا علي إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي بالإشتباه فى محاولة الراكب اليمنى ا . م . م المسافر إلى اليمن على رحلة طائرة الخطوط اليمنية رقم 609 تهريب بضائع ممنوعة، بتفتيش حقائبه تبين وجود 116 شريط بكل منها 10أقراص بإجمالي 1160قرص من أقراص ابتريل 0.5 مجم المخدرة مخبأة داخل علبة هاتف محمول وعلبة دواء ليبراكس وعلبة دواء كال ماج وعلبة دواء امبريد داخل حقيبتة .

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

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