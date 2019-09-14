ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب.. أسرار الجيش في يد بائعي مول زريعة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:01 م
أفراد من الجيش المغربي
أفراد من الجيش المغربي
رحيم يسري
اكتشف أحد الصحفيين بالصدفة واقعة خطيرة جدا عند بائعي الرقائق والمكسرات بمول زريعة الشهير، فأثناء شرائه لبعض المقبلات وجد مفاجأة على الأوراق المستخدمة للتغليف.

الصحفي الذي يعمل بموقع "المغرب انتيليجانس" اكتشف أنه يتم تغليف البضائع بأوراق تعود للجيش تضم معلومات حول المعاملات المصرفية وسجلات حجز الفنادق والرحلات الجوية وأرقام جوازات سفر وغيرها.

ففي الدار البيضاء، وجد الصحفي أوراقا تعود لعام 2013 تتعلق بشحن حاوية من بلجيكا مخصصة للقوات المسلحة الملكية والمقرر استقبالها في ميناء الدار البيضاء.

الأوراق التي يستخدمها الباعة وعثر عليها الصحفي لم تحتوي على طبيعة تلك البضائع الموجهة لصالح الجيش المغربي، لكنها تضمنت كافة المعلومات الأخرى مثل الوزن الذي بلغ 4.5 طن، فضلا عن اسم الشركة المصدرة والمستوردة واسم المستلم واسم السفينة الحربية وكذلك تواريخ المغادرة والوصول إضافة إلى الرسوم التي سيتم دفعها.

ويقول الصحفي إن الوثيقة التي عثير عليها تحمل عنوانا لشركة شحن شهيرة مقرها الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فقد الذاكرة .. التفاصيل الكاملة لإصابة عاصى الحلانى

أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه

سيارة محمد رمضان الجديدة.. سعر ومواصفات رولز رويس كولينان Cullinan.. فيديو

وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا

ميما مولاي يتقدم لـ بطل السنغال بهدف فى مرمى الزمالك .. فيديو

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا