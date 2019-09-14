بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد عن طريق محمد فاروق

تعادل فريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام منافسه شباب بلوزداد في المباراة التي تجمع بينهما الآن في إطار دور الـ 32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد



تعادل بيراميدز أمام منافسه شباب بلوزداد عن طريق اللاعب محمد فاروق في الدقيقة "75" لتصبح النتيجة هدف لصالح كلا الفريقين



وتقدم فريق شباب بلوزداد على منافسه نادي بيراميدز بالهدف الأول عن طريق اللاعب أمير سعيود ، ولكن عاد لاعبو بيراميدز واستطاعوا احراز هدف التعادل ليشتعل الصراع.