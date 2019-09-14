حقيقة وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية نقله لمستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.



وقال محامي بن علي منير بن صالحة، امس الجمعة، إن بن علي البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، وأنه يعالج منذ سنوات من سرطان البروستاتا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وحسمت ابنة الرئيس التونسي الأسبق الجدل حول صحة والدها قائلة إن والدها بن علي بخير، مكذّبة بذلك ما أشار له المحامي منير بن صالحة عبر صفحته على "فيسبوك".



كان المحامي بن صالحة كتب على صفحته "اتصلت بي منذ قليل حليمة بن علي -ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين- لترد على الشائعات وتعلن أن الرئيس بن علي، لا يزال على قيد الحياة، ولا يحتضر، هو فقط مريض".



وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة بن علي إثر تدهور حالته الصحية.