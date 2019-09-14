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رياضة

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
احتفلت بعثة الأهلي في غينيا بعيد ميلاد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فندق الإقامة وذلك عقب عودة البعثة من ملعب مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وحرص طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلى في غينيا والجهاز الفنى واللاعبون على المشاركة في الاحتفالية وسط أجواء رائعة للغاية.

وزاد من سعادة البعثة الفوز الذى حققه الفريق على كانو سبورت بهدفين نظيفين لـ صلاح محسن ووليد سليمان وهو الأمر الذى يقرب الأهلى من التأهل لدور المجموعات.

ومن المقرّر أن تغادر بعثة الأهلى غينيا في الواحدة من بعد ظهر غد الأحد متوجهة إلى القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات طيران يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا على أن تصل البعثة القاهرة في الواحدة من فجر الاثنين.
بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا
بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا
بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

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