مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 -9 - 2019 في مصر، تراجعا في مستهل تعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 691 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم الأحد 15 -9 - 2019.





أسعار الذهب في مصر





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 -9 - 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 – 2019 على النحو التالي:





أسعار الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيهًا.





أسعار الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 691 جنيها.





أسعار الذهب عيار 18





كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها.





سعر الجنيه الذهب





بلغ سعر الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.





سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة



