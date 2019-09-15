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اقتصاد

الوكالة الأمريكية للتنمية: قدمنا لمصر منحا بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضى والحالي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:10 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
علياء فوزى و محمد يحيى
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2019، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.

جاء ذلك خلال توقيع مصر وأمريكا اليوم، الأحد، منحتين فى مجالي التعليم الأساسى والزراعة بقيمة 16.5 مليون دولار بنحو 280 مليون جنيه.

وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات التعليم الأساسي والزراعة، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والالتزام المستمر تجاه الشعب المصري".

وأوضحت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن برامج الوكالة الأمريكية ستعمل على توفير فرص التعليم المميز للطلاب المصريين، وتدعم برامج المعلمين، خاصة فى مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن اتفاقية الزراعة ستعمل على دعم المزارعين فى الصعيد والدلتا وربطهم بالأسواق الدولية.

وذكرت أن إجمالى الاتفاقيات التى وقعتها مصر وأمريكا خلال الشهر الماضى والحالى بلغت 75 مليون دولار، أي "نحو 1.2 مليار جنيه"، تضمنت 6 اتفاقيات فى مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالى والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم الأساسى والزراعة.

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