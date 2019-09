جامعة أسوان الأولى عالميا في الاستشهادات البحثية.. إيجابيات عديدة تحصدها الجامعة من هذا التصنيف

رئيس جامعة أسوان:

الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم لجودة الأبحاث

الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم والاولى بين الجامعات المصرية

وكيل الجامعة: الجائزة ستدعم جامعة أسوان لإثبات مكانتها على مستوى العالم

وصلت جامعة أسوان خلال الفترة الحالية إلى العالمية بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية"، وفقًا للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.وفى هذا الصدد، تلقى "صدى البلد" الضوء على أهم الإيجابيات التى ساهمت فى وصول جامعة أسوان إلى هذه المرتبة والمنزلة العالمية ووجود إيجابيات عديدة تحصدها الجامعة من هذا التصنيف، ولا سيما فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان عاصمة للشباب الأفريقى وأيضًا عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية.من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم نظرًا لجودة الأبحاث العلمية فى الجامعة والتى يتم الاستشهاد بها واستخدامها فى العديد من المقالات العالمية، وهو ما أهلها للحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية" وفقًا للتصنيف البريطانى التايمز للتعليم العالى The Times Higher Education.وقال رئيس جامعة أسوان إن جامعة أسوان ظهرت أيضا فى هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وحصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى أول ظهور لها فى هذا التصنيف العالمى هذا العام.فيما أكد الدكتور محمد عبد العزيز عرابى، أستاذ كلية الهندسة وكيل الكلية بجامعة أسوان للدراسات العليا ورئيس فريق التصويت، أن جامعة أسوان تضمنت بالتصنيف ما يقرب من 1400 بحث خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأن أبحاث كلية الطب حصدت الأعلى استشهادًا، وتليها كليات "العلوم والهندسة وهندسة الطاقة"، وأن رئيس الجامعة وعد بإقامة احتفالية بمناسبة هذا الاحتفال.وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز عرابى أن التحدى الأكبر لدينا هو الحفاظ على هذا التصنيف نظرًا لأنه يتكرر سنويًا، موضحًا أن مصطلح "الاستشهادات البحثية" يعنى أن أى باحث علمى أنهى مقالة بحثية وتم نشرها ثم يستشهد بها الباحثين فى أبحاثهم العلمية، والتصنيف ينظر إلى قيمة البحث فى عدد قرائه والاستشهاد به، كما أن لجنة التصنيف تبحث فى البيانات المتعلقة للجامعة خلال 5 سنوات من 2013 وحتى 2017.وأوضح أن تصنيفا بريطانيا يصدر كل عام عن "The Times Higher Education"، وحصدت أسوان المركز الأول فى نسخة 2020، ويقيم التصنيف الجامعة على مدار خمس سنوات ماضية، وأن كل جامعة على مستوى العالم لابد أن تتقدم بملفها عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالتصنيف، ويشمل التقديم أعداد الطلاب وأعداد درجات الدكتوراه والماجستير وأعداد أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى البيانات العامة للجامعة، كما تحصل لجنة التصنيف على بيانات من خلال "سكوباص" والتى تحتوى على بيانات الباحثين والأبحاث التى تم نشرها، ثم تبدأ مرحلة التقييم واختيار المراكز، كما أن لجنة التصنيف تعتمد على 5 محاور رئيسية فى اختيار الجامعات وهي: "التعليم، والاستشهادات العلمية للأبحاث المنشورة، والنظرة العامة للجامعة من الخارج، والبحث العلمى، وميزانيات الجامعات".وأشار إلى أن هذه الجائزة ستدعم جامعة أسوان سواء من ناحية إثبات مكانة الجامعة على مستوى العالم، لأن التقييم العالمى لا يعتمد إلا على التصنيفات المعتمدة عالميًا، والتى يعد تصنيف تايمز البريطانى من ضمن 6 تصنيفات عالمية معتمدة للجامعات، كما تدعم جامعة أسوان فى استقطاب الراغبين فى استكمال دراستهم بالجامعة من الوافدين خارج مصر نظرًا لوجود الجامعات المصرية فى المكانة العالمية، لافتا إلى أنها تفيد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة فى تفضيلهم للعمل بالجامعات خارج مصر.