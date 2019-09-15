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برلمان

رئيس حزب الوفد: لن نسمح بأي محاولة للنيل من الدولة المصرية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:55 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب على مدار تاريخه يقف دائمًا إلى جانب الدولة المصرية، والوطن والمواطن، قائلا: "لن نسمح لأي محاولة للنيل من الدولة المصرية أو من رئيسها أو من الجيش الوطني المصري أو الشرطة، ونقول للجميع إننا حتى هذه اللحظة نواجه حربًا شرسة من أخطر الحروب حتى الآن هي حرب الجيل الرابع التي تعتمد في المقام الأول على الشائعات وبث الفتنة".

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أوضح "أبو شقة" أن مصر بإرادة وتصميم وعزم وتاريخ هذا الشعب -الذي يمتد إلى 7000 ألف عام من الخبرة والحنكة السياسية التي تميز هذا الشعب عن شعوب العالم- استطاع بتكاتفه وتماسكه أن يسقط مخططًا حاول إسقاط مصر في مستنقع سقطت فيه الدول المجاورة كسوريا واليمن وليبيا وغيرها.

وأشار "أبو شقة" إلى أنه عندما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرادة المصريين وحبهم لوطنهم، فإنها رسالة لكل من يحاول النيل من هذه الثقة بأن إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تدبر لتبقى مصر بقوتها الوطنية.

وألمح "أبو شقة" إلى أن إرادة المصريين هي التي استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على محاولات ضرب الاستقرار وأصبحنا أمام الأمن والأمان وأمام مشروع وطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، مطالبا الجميع بالتكاتف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الواجب الوطني.

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