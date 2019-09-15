الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لـ آخرين في قضية خلية وادي النطرون

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور ايهاب السعدنى، بالإعدام شنقًا على 6 من أعضاء الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع وحيازة مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون.



كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمود رفاعى محمد ، ومحمد محمود جمعة ، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد محسن سويدان، وبالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم محمد فرج عبد الناصر كما قضت ببراءة 8 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة الإرهابية.



وكان اللواء محمد فتحي إسماعيل تلقى بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون من إ. ك. ع. س يفيد بأنه أثناء سيره بسيارته الخاصة وبرفقته ش. ف. م. م 21 سنة استوقفهما شخصان وطلبا منهما استقلال السيارة حيث تلاحظ لهما إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم مما دعاهما بالشك والريبة في أمرهما بسؤالهما عن سبب إصابتهما قررا في بادئ الأمر باشتعال سيارتهما وأن الإصابات نتيجة ذلك وعند سؤالهما برغبتهم في التوجه للمستشفى لإسعافهما رفضا وقام أحدها بالهروب وتم التحفظ على الآخر ويدعى م. ح. ج. م 23 سنة بكالوريوس تربية رياضية ومقيم السناهرة / كفر الدوار .



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وتبين وجود ذلك الشخص مصاب بحروق متفرقة بالجسم وبسؤاله عن سبب تواجده بمكان ضبطه وكيفية حدوث إصابته قرر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي وأنه حضر وآخرون خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون طريق دير البراموس ولم يعلل سببًا لذلك.



وبتطوير مناقشته قرر بأنه كان وآخرون في أحد المنازل بمزرعة مملوكة أ. ح. ع. ح 41 سنة محام ومقيم عزبة الصهاريج بمركز بدر والكائنة خلف المنطقة الصناعية بوادى النطرون لتصنيع العبوات المتفجرة وانفجرت إحدى القنابل أثناء إعدادها مما نتج عنه تهدم المنزل بالكامل وإصابته.