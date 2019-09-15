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أخبار البلد

القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان التدريب المشترك JCET لمكافحة الإرهاب.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
صدى البلد
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصرى الأمريكى المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمى المختلفة والتى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة ، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها ، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال فى المدن والمناطق المبنية والأراضى المفتوحة ، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها ، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبى التكتيكى .

وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مرحبًا بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر ، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

يذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعى لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة .

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