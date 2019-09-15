الأوقية ارتفعت 35 جنيها.. سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 -9-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا 682 جنيها، بعد أن كان 681 بمستهل التعاملات بالصاغة دون المصنعية، إلا أن الجنيه الذهب ارتفع 35 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالى 585 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 779 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 5448 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 453 و455 جنيها، وعيار 10 سعر 324 جنيها، وسجل السعر العالمى للذهب اليوم 24240 جنيها للأوقية، بارتفاع 35 جنيها.



كانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للهبوط بسبب التحركات في الأسعار العالمية والتي تؤثر على السوق المحلية.



وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير ذكر أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.