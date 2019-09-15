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حوادث

نفوق 3 آلاف كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في بني سويف

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:02 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
محمد عبد الحليم
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية بني عتمان دائرة المركز، دون حدوث اي إصابات أو وفيات، وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس ٣ سيارات إطفاء، وتمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداده.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بمزرعة دواجن مساحتها حوالي 4 قيراط، ملك " صالح . م .ق" 63 عام، بالمعاش، مقيم بني عتمان، وأن المزرعة مشيدة من البلوك الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية.

كما تبين من المعاينة الأولية، أن هناك احتمالية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن نفوق ٣ الاف كتكوت، و٣ طن أعلاف، شفاط كهربائي، موتور مياه، موتور كهربائي، بعض العروق خشبية.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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