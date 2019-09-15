الكبار يسقطون .. الإخفاقات تلاحق أبطال الدوريات الخمسة الكبرى.. وليفربول الوحيد بالعلامة الكاملة

مرت بضعة أسابيع من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد انطلاقها في شهر أغسطس، وأسفرت الجولات الأولى عن بعض النتائج السلبية لأبطال تلك الدوريات في الموسم الماضي، وذلك قبل بداية دوري الأبطال هذا الأسبوع.



الدوري الإنجليزي وضياع 5 نقاط لمانشستر سيتي في البداية

مرت 5 جولات في الدوري الإنجليزي حتى الآن ، شهدت تفوق لليفربول بقيادة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ، في نفس الوقت الذي شهد تراجعًا ملحوظًا لمانشستر سيتي ، فالفريق أضاع 5 نقاط حتى الآن ، وضعته في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ 5 نقاط .



مانشستر سيتي تعادل مع توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية ، وخسر أمام نوريتش سيتي أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في خسارة غير متوقعة أمام الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج ، والتي وضعت علامات استفهام كثيرة حول أداء السيتيزين في الدوري وإمكانية تحقيقه للعام الثالث على التوالي ، أيضًا حول دفاع الفريق الذي ظهر بشكل ضعيف للغاية هذا الموسم ، بالإضافة إلى الإصابات التي تؤرق بال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.



برشلونة بدون ميسي يتأرجح في الدوري الإسباني

مرت 4 جولات في الدوري الإسباني حتى الآن ، لم يحقق أي فريق العلامة الكاملة في تلك المباريات ، لكنها شهدت تفوق لفريق إشبيلية والذي تصدر الدوري برصيد 10 نقاط ، في الوقت الذي شهد تراجع لفريق برشلونة حامل لقب الموسم الماضي، والذي أضاع 4 نقاط حتى الآن بتعادل أمام أوساسونا ، وخسارة في البداية أمام أتليتك بيلباو، ليحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط ، في موقف غير مألوف لعشاق البارسا ، في ظل غياب قائد الفريق ليونيل ميسي بسبب الإصابة



بايرن ميونخ يتعثر في مباراتين في الدوري الألماني

مرت 4 جولات في الدوري الألماني حتى اللحظة ، تصدر نادي لايبزيج الدوري برصيد 10 نقاط ، بينما فقد بايرن ميونخ حامل اللقب 4 نقاط بعد تعادله في مباراتين ، ليحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط.



يوفينتوس يفقد نقطتين ويتخلف عن إنتر في الدوري الإيطالي

مرت 3 جولات في الدوري الإيطالي ، شهدت أداء رائع ونتائج جيدة من نادي إنتر ، تحت قيادة مدربه الفني الجديد أنطونيو كونتي ، ومع التدعيمات الجديدة ، ليتصدر الدوري برصيد 9 نقاط ، بينما فقد يوفينتوس نقطتين أمام فيورنتينا ، ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، وهو أمر ليس بالجيد لليوفي في صراعه مع إنتر القوي هذا الموسم



باريس سان جيرمان يستغل تعثر المنافسين رغم الخسارة في ثاني الجولات

لعبت 5 جولات في الدوري الفرنسي حتى الآن ، خسر باريس سان جيرمان في ثاني مبارياته أمام رين بهدفين لهدف ، لكنه عاد لسكة انتصاراته ، ليحقق 3 انتصارات متتالية ، ويتصدر الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة مستغلًا تعثر منافسيه ، لكن أداء الفريق لا يبشر بالخير هذا الموسم.

