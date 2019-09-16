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أخبار العالم

عقب الهجمات على منشأتين سعوديتين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:42 ص
ارتفاع أسعار خام
ارتفاع أسعار خام برنت
قسم الخارجي
صعدت أسعار النفط ما يقرب من 15% عند فتح الأسواق أمس الأحد بعد هجمات على منشآت نفط في السعودية أمس ما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار عاجل بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو السعودية.

وقال ترامب عبر تويتر: "استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فإني أصدر إذنا بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر".

وأضاف: "بمقدار محدد يكفي للحفاظ على المعروض بالسوق بشكل جيد".

وتابع: "أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في منح الموافقات لخطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية إصدار التصاريح في تكساس وولايات أخرى مختلفة".

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